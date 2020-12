Spostamenti tra comuni a Natale. Conte passa la palla al Parlamento. Muro di Boccia e Speranza contro l’ipotesi di allentamenti (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo il pressing degli ultimi giorni da parte dall’opposizione, di numerosi sindaci, governatori e molti esponenti della maggioranza, il premier Giuseppe Conte conferma la revoca del divieto di spostamento tra comuni nei giorni di Natale e Capodanno introdotta con il decreto Covid. A decidere, fa sapere da Bruxelles, sarà il Parlamento: se l’Aula, “assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui comuni più piccoli, in un raggio chilometrico Contenuto, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano. Ma grande cautela in qualsiasi eccezione”, spiega il presidente del Consiglio aggiungendo che i limiti agli Spostamenti, in effetti, “possono creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo il pressing degli ultimi giorni da parte dall’opposizione, di numerosi sindaci, governatori e molti esponenti della maggioranza, il premier Giuseppeconferma la revoca del divieto di spostamento tranei giorni die Capodanno introdotta con il decreto Covid. A decidere, fa sapere da Bruxelles, sarà il: se l’Aula, “assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni suipiù piccoli, in un raggio chilometriconuto, torneremo su questo punto. Ilè sovrano. Ma grande cautela in qualsiasi eccezione”, spiega il presidente del Consiglio aggiungendo che i limiti agli, in effetti, “possono creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti ...

