Salvini: "Prima si vota meglio è, ma dopo il Covid". E apre a un altro governo: "Una squadra più seria per andare alle urne? Sarei felice" (Di sabato 12 dicembre 2020) "Penso che prima si vota meglio è, ma dopo l'emergenza. Fare votare con gli ospedali pieni non mi sembra una cosa molto intelligente". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania. Ha poi aggiunto: "La Lega e il centro destra hanno ritrovato compattezza ed estensione. Stanno lavorando per migliorare la manovra economica, per migliorare i Decreti Ristori, per bloccare la cancellazione dei Decreti Sicurezza. Non ritengo che questo sia il governo che salverà l'Italia, lo ritengo dannoso e incapace di rilanciare il Paese". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

