Rita Pavone | “La morte? Mi dispiace moltissimo ma mi aspetta Dio”

Un'inedita Rita Pavone si è raccontata in un'intervista al settimanale Di Più. La cantante, ora tra i protagonisti di All Togheter Now su Canale 5, ha parlato della sua vita privata, lasciandosi andare ad una riflessione sulla morte. "No non ho paura di morire, anche se la mia è stata una vita talmente bella che lasciarla mi dispiacerà moltissimo, ma mi aspetterà Dio". "Credo negli angeli, proteggono le persone fino alla fine", ha aggiunto Rita Pavone, rivelando la sua fede profonda. "Dio è speranza, è forza – ha spiegato -. Credere in lui è qualcosa di inspiegabile, viene da dentro. Non c'è logica nella fede, per sentirsi bene si ha bisogno di credere in qualcosa di più grande di noi".

