(Di sabato 12 dicembre 2020) 22 mila euro contro i 5 mila dello scorso anno: queste le cifre – messe a confronto – per ledi Natale ad. Apparentemente il Comune avrebbe speso più del quadruplo, ma, grazie a un finanziamento regionale destinato proprio a rendere più belle le strade nel periodo natalizio, il costo per le casse comunali si riduce notevolmente. A spiegarlo è il sindaco Mario. “In realtà abbiamo speso molto, ma molto meno di quel che si pensi proprio grazie a questo finanziamento regionale. Inoltre riutilizzeremo leacquistate lo scorso anno a un prezzo di poco superiore all’affitto”.è stupito dalla polemica sorta riguardo la cifra destinata al Natale. “Comunque sia spendiamo meno di tutti, qui sul litorale romano. Anzio, Nettuno e Pomezia hanno tutte speso il triplo o ...

CorriereCitta : Luminarie ad Ardea tra polemiche e ricchi addobbi: Savarese racconta come stanno le cose -

Ultime Notizie dalla rete : Luminarie Ardea

Il Caffè.tv

Quest'anno il Natale di Ardea sarà un po' più illuminato. Lo scorso anno il Comune spese cinquemila euro in tutto per piazzare alcune (poche) luminarie, mentre per queste festività natalizie è stato a ...