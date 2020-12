I sei segni zodiacali più affettuosi tra tutti (Di sabato 12 dicembre 2020) Scopri quali sono i segni zodiacali più affettuosi tra tutti. Il parere delle stelle segno per segno. In questo particolare periodo dell’anno, il bisogno di affetto tende ad essere più forte del solito. Per questo motivo, può far bene circondarsi di persone in grado di far sentire amati e di dare quel sostegno di cui L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Scopri quali sono ipiùtra. Il parere delle stelle segno per segno. In questo particolare periodo dell’anno, il bisogno di affetto tende ad essere più forte del solito. Per questo motivo, può far bene circondarsi di persone in grado di far sentire amati e di dare quel sostegno di cui L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

non_sei_me : @aodevastante si allora conosco benissimo, in pratica fai dei segni per delimitare il territorio e continui come ti… - stylesmysoul96 : @hbpmar13 Io amo le combinazioni dei segni, questa poi.. tu si che sei difficile da capire, è proprio la contrapposizione tra due segni - alessavastano : @calabraducia io vedo altri segni... la bella persona che sei... pe non parlà in cucina ?? - Valentina_LHN : Traduzcanlo si es que lo entienden?? Sei molto obbediente, vuoi che ti appoggi al muro e ti baci finché non finiamo… - Roberto50107801 : Te li sei fatti i segni in faccia per scimmiottare gli infermieri? -