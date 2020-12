Due drammatiche lettere di Patrick Zaki alla famiglia

Leggi su agi

(Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - "Ho ancora problemischiena e ho bisogno di un forte antidolorifico e prodotti che mi aiutino a dormire meglio. Il mio stato mentale non sta molto bene dall'ultima udienza. Continuo a pensare all'università e all'anno che ho perso senza che nessuno capisse il motivo di tutto questo". È un passaggio di una delle dueinviate da, dal carcere di Tora in Egitto,sua, pubblicate sulla pagina Facebook 'libero'. Lesono datate 22 novembre e 12 dicembre, ma sono state ricevute entrambe oggi. "Naturalmente - scrive lo studente riferendosimancata scarcerazione - le recenti decisioni sono deludenti e come al solito, senza alcun motivo comprensibile. ...