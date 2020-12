Crotone, Stroppa: «Non abbiamo fatto ancora nulla, ma finalmente abbiamo vinto» (Di sabato 12 dicembre 2020) Giovanni Stroppa ha commentato la prestazione del Crotone contro lo Spezia Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro lo Spezia. «Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Non abbiamo fatto ancora nulla, ma finalmente abbiamo portato a casa i tre punti. Credo che qualche ragazzo è cresciuto molto individualmente. Non è un caso che Messias fa quello che ha fatto e che Reca trova il gol. Mi auguro che questo risultato possa portare autostima e consapevolezza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Giovanniha commentato la prestazione delcontro lo Spezia Giovanni, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro lo Spezia. «Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Non, maportato a casa i tre punti. Credo che qualche ragazzo è cresciuto molto individualmente. Non è un caso che Messias fa quello che hae che Reca trova il gol. Mi auguro che questo risultato possa portare autostima e consapevolezza». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Crotone, Stroppa: 'Che partita! Tutti speciali. Reca e Messias? Non un caso': Crotone, Stroppa: 'Che partita! Tutti… - zazoomblog : Crotone-Spezia 4-1: doppietta di Messias prima vittoria per Stroppa - #Crotone-Spezia #doppietta #Messias - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Il risultato di oggi è figlio della prestazione, stiamo crescendo' - - EsercitoCrucian : L'enorme felicità di #Stroppa alla prima vittoria in A col #crotone - FcInterNewsit : Messias show all'Ezio Scida: il Crotone vince si impone contro lo Spezia (4-1), prima vittoria stagionale per Strop… -