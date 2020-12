Confcommercio: a Natale un italiano su 4 non farà regali. “È più una scelta che una necessità, pesa l’impossibilità di scambiarli con amici e parenti” (Di sabato 12 dicembre 2020) Mesto il Natale 2020 e forse non avrebbe potuto essere altrimenti. A raccontarlo sono le stime dell’indagine di Confcommercio sugli acquisti natalizi da cui emerge che un albero ogni quattro rimarrà senza neppure un pacco. Il 25% degli italiani non farà insomma neppure un regalo. La ragione è facilmente intuibile. Difficoltà economiche legate al periodo ma anche l’impossibilità di celebrare il “rito”: a causa dell’emergenza sanitaria, sarà praticamente impossibile il classico scambio con parenti e amici. In ogni caso, appena il 17 euro su 100 di quelli che arriveranno con la tredicesima sarà destinato ai regali, mentre la maggior parte, oltre 67 euro su 100 verrà utilizzata per spese per la casa, risparmio, tasse e bollette. Alla fine la spesa media per i doni natalizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Mesto il2020 e forse non avrebbe potuto essere altrimenti. A raccontarlo sono le stime dell’indagine disugli acquisti natalizi da cui emerge che un albero ogni quattro rimarrà senza neppure un pacco. Il 25% degli italiani noninsomma neppure un regalo. La ragione è facilmente intuibile. Difficoltà economiche legate al periodo ma anchedi celebrare il “rito”: a causa dell’emergenza sanitaria, sarà praticamente impossibile il classico scambio con parenti e. In ogni caso, appena il 17 euro su 100 di quelli che arriveranno con la tredicesima sarà destinato ai, mentre la maggior parte, oltre 67 euro su 100 verrà utilizzata per spese per la casa, risparmio, tasse e bollette. Alla fine la smedia per i doni natalizi ...

