Trovata un'altra valigia con resti umani vicino alla Fi-Pi-Li (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la terribile scoperta di giovedì sera, quando un uomo intento a pulire un fosso ha ritrovato una valigia contenente resti umani saponificati , il sopralluogo di stamani dei carabinieri ha ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la terribile scoperta di giovedì sera, quando un uomo intento a pulire un fosso ha ritrovato unacontenentesaponificati , il sopralluogo di stamani dei carabinieri ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Trovata altra Trovata un'altra valigia con resti umani vicino alla Fi-Pi-Li La Nazione Trovati 25 cinghiali nell'ex area Cnr di Scandicci

La Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze ha messo in sicurezza questa mattina il parco dell'area ex Cnr, a Scandicci, dove solo stamani ...

Giallo a Firenze: un'altra valigia contenente resti umani, la seconda dopo quella di ieri sera, è stata ritrovata oggi durante un sopralluogo dei carabinieri nello stesso ...

