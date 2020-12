The Mandalorian 2, la recensione del settimo episodio: vendetta per amore (Di venerdì 11 dicembre 2020) La recensione del settimo episodio di The Mandalorian 2: il penultimo atto della seconda stagione non entusiasma, ma racchiude un atto d'amore semplice, simbolico e assai significativo. La via è stata spianata. La galassia lontana lontana si allarga sempre di più. Ad aprire gli orizzonti sono stati un cacciatore silenzioso e un bambino dagli occhi enormi. Pionieri di un nuovo modo di raccontare storie. Apriamo la nostra recensione del settimo episodio di The Mandalorian 2 (2x07) subito dopo i clamorosi annunci aziendali della Disney, che ha annunciato una marea di novità legate al futuro di Star Wars. E se i prossimi anni saranno pieni zeppi di prodotti originali starwarsiani il merito non sarà certo di Rey e Kylo Ren ma di Mando e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladeldi The2: il penultimo atto della seconda stagione non entusiasma, ma racchiude un atto d'semplice, simbolico e assai significativo. La via è stata spianata. La galassia lontana lontana si allarga sempre di più. Ad aprire gli orizzonti sono stati un cacciatore silenzioso e un bambino dagli occhi enormi. Pionieri di un nuovo modo di raccontare storie. Apriamo la nostradeldi The2 (2x07) subito dopo i clamorosi annunci aziendali della Disney, che ha annunciato una marea di novità legate al futuro di Star Wars. E se i prossimi anni saranno pieni zeppi di prodotti originali starwarsiani il merito non sarà certo di Rey e Kylo Ren ma di Mando e ...

LUIS8171073011 : RT @LUIS8171073011: 'The Mandalorian': Ahsoka Tano tendrá su propia serie en Disney+ con Rosario Dawson de protagonista. - LUIS8171073011 : 'The Mandalorian': Ahsoka Tano tendrá su propia serie en Disney+ con Rosario Dawson de protagonista. - MayAmidala : @pervincamelie Su SW lo fanno già. Mandalorian, rogue one, rebel, non parlano degli Skywalker. Quelli che parlano d… - Asgard_Hydra : The Mandalorian: La terza stagione della serie Disney ha una data di uscita - perrone250792 : @FioriEmanuele Per ora praticamente c’è solo The Mandalorian ?? -