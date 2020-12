Sostenibilità | Primaprint vince il Premio Emas 2020

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 11 dicembre 2020), azienda viterbese, ha vinto il, conferito dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit e da Ispra Un’azienda che ha saputo dare rilievo e risalto in ogni forma comunicativa al logo(Eco-Management and Audit Scheme) ponendolo in posizioni di riguardo, cercando di promuoverne la diffusione e la conoscenza. Si tratta dell’azienda grafica ed editoriale… L'articolo Corriere Nazionale.