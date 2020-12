Pensavate di essere bravi a prendere appunti? Date un’occhiata a quelli di uno studente di aviazione russo nel 1991 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Di solito, quando si va a scuola, ma non solo, siamo soliti prendere appunti su blocknote, quaderni, cellulari, computer, tablet e chi più ne ha più ne metta. Negli ultimi anni, poi, i social ci permettono di mostrare ogni tratto e ogni aspetto della nostra vita. Mostrare la propria grafia, i propri appunti, carini e ordinati, è diventata una pratica molto comune che ha preso piede nel tempo. Di certo, però, nessuno ne ha mai pensato di fare una corrente artistica per così dire. credit: pikabu.ru/Nikneym85 Su instagram, ad oggi, possiamo trovare centinaia di esempi di appunti presi alla perfezione, magari decorati a mano, personalizzati in modo particolare, unico, originale. Si fa a gara per mostrare gli appunti migliori in questo senso. E ci sono siti specializzati che li raccolgono, uno ad ... Leggi su virali.video (Di venerdì 11 dicembre 2020) Di solito, quando si va a scuola, ma non solo, siamo solitisu blocknote, quaderni, cellulari, computer, tablet e chi più ne ha più ne metta. Negli ultimi anni, poi, i social ci permettono di mostrare ogni tratto e ogni aspetto della nostra vita. Mostrare la propria grafia, i propri, carini e ordinati, è diventata una pratica molto comune che ha preso piede nel tempo. Di certo, però, nessuno ne ha mai pensato di fare una corrente artistica per così dire. credit: pikabu.ru/Nikneym85 Su instagram, ad oggi, possiamo trovare centinaia di esempi dipresi alla perfezione, magari decorati a mano, personalizzati in modo particolare, unico, originale. Si fa a gara per mostrare glimigliori in questo senso. E ci sono siti specializzati che li raccolgono, uno ad ...

FabianaDaloiso : Pier nemmeno quando il rapporto era al top disse di essere innamorato, perché pensavate lo dicesse ora?? E semmai a… - Salev20 : @ElioLannutti Come arrampicarsi sugli specchi e fare figure pessime. Pensavate di essere meglio? Criticavate loro r… - mariamarilucen : @LegaSalvini @Marco_Zum @borghi_claudio Pensavate potesse essere diverso? - BENEDET88379869 : piangendo e sentovi feriti pensavate:' Perché sta succedendo a me?','Cosa ho fatto di male?' un tempo me lo chiedev… - Adnil47991189 : RT @x_francesco: Non rifiutate mai #uninvitoA credere di essere speciali, potreste scoprire sfaccettature di voi stessi che pensavate di av… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensavate essere Pensavate lo fossi ma non lo sono IlPartenopeo.it Kingsman: Matthew Vaughn sta pianificando 7 nuovi film per la saga

Per il futuro di Kingsman si pensa all'arrivo di sette nuovi film per la saga, tra spin-off e progetti su personaggi inediti ...

Perchè tra qualche anno cioccolata ed altri cibi non esisteranno più

La cioccolata e tanti altri alimenti per i quali andiamo matti sono destinatati a sparire dalla circolazione e la colpa sarebbe tutta nostra.

Per il futuro di Kingsman si pensa all'arrivo di sette nuovi film per la saga, tra spin-off e progetti su personaggi inediti ...La cioccolata e tanti altri alimenti per i quali andiamo matti sono destinatati a sparire dalla circolazione e la colpa sarebbe tutta nostra.