Natale, Conte e le deroghe sugli spostamenti tra Comuni: «Cautela, ma Parlamento si assuma responsabilità» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Natale e spostamenti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles al termine dei lavori del Consiglio europeo e dell'Eurosummit apre alle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 dicembre 2020). Il presidente del Consiglio, Giuseppein conferenza stampa da Bruxelles al termine dei lavori del Consiglio europeo e dell'Eurosummit apre alle...

matteosalvinimi : Ieri in Senato mi sono fermato a parlare brevemente con Conte. Gli ho ribadito la necessità di modificare i divieti… - CarloCalenda : A nessuno frega nulla. Poteva dire che ha avuto un colloquio con Babbo Natale e ti risponderebbero “eh ma c’è Salvi… - matteosalvinimi : Il fatto che il governo stia pensando a rivedere il divieto di spostamento tra Comuni per Natale non è una vittoria… - bitfulmind : @ettore_licheri @Mov5Stelle Mentre si sparano cifre come una qualunque tombola di Natale, devo ancora capire dove s… - fisco24_info : Dpcm Natale e spostamenti, Conte: 'Possibili eccezioni' : -