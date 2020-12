Le pagelle del Benevento – Caprari in palla | Lapadula ‘tenero’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiReggio Emilia – Tanto amaro in bocca per il, costretto al ko al Mapei Stadium di Reggio Emilia da un calcio di rigore in avvio. Di seguito ledei giallorossi: Montipò 6: Lo si nota solo nelle uscite alte, nulla a che vedere con la serata che molti gli prospettavano. Letizia 6,5: La sua caviglia merita un dieci pieno: un miracolo che non si spezzi sull’entrataccia di Haraslin. Spinta e copertura, gli manca un pizzico di fortuna nel finale. Tuia 5,5: Se non fosse per l’episodio chiave la sua prestazione sarebbe ampiamente sufficiente, ma quel rigore pesa come un macigno. Glik 6,5: Fisicità e tempismo. Stavolta non sbaglia niente, facilitato dalla superiorità numerica e dall’abulico attacco neroverde. Nel finale si fa sentire in area avversaria ma non basta. Barba 6,5: Gara accorta nel primo tempo, poi il ...