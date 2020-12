L’amore e Vittoria Schisano: è felice con Donato ma sa che non piace a tutti (Foto) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da quattro anni Vittoria Schisano è felice accanto al suo compagno, Donato, che è più grande di lei perché è anche questo che cercava in uomo (Foto). Non solo un compagno ma anche un po’ un padre perché Vittoria si sente ancora piccola, a volte è come se avesse solo 7 anni. A Oggi è un altro giorno Vittoria Schisano ha raccontato della sua vita privata che è ancora più bella di quella sotto i riflettori. “Guardarsi la mattina ed essere felici, lui ogni mattina mi regala un sorriso e mi fa sentire una donna fortunata. Il suo essere maschio, il suo essere risolto, io sono più giovani di lui e Donato ha la saggezza di un uomo della sua età”. E’ lui il perno della sua vita, tutto gira intorno a lui: “Adesso sono qua ed è meraviglioso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da quattro anniaccanto al suo compagno,, che è più grande di lei perché è anche questo che cercava in uomo (). Non solo un compagno ma anche un po’ un padre perchési sente ancora piccola, a volte è come se avesse solo 7 anni. A Oggi è un altro giornoha raccontato della sua vita privata che è ancora più bella di quella sotto i riflettori. “Guardarsi la mattina ed essere felici, lui ogni mattina mi regala un sorriso e mi fa sentire una donna fortunata. Il suo essere maschio, il suo essere risolto, io sono più giovani di lui eha la saggezza di un uomo della sua età”. E’ lui il perno della sua vita, tutto gira intorno a lui: “Adesso sono qua ed è meraviglioso ...

Bernie53588242 : @MadameA02 Io ho adottato un cane che è un amore, l'ho visto rifiorire e ogni coccola è una vittoria. Si, adottalo! - tvcritic14 : #Vittoria è una bella canzone, la voce di #Casadilego trasmette tutta la dolcezza e l’amore della storia raccontata. #XF2020 - luigibrancacci7 : Questa la ritwitto, molto significativa per me. Il condizionale della forma verbale dà il segno di una vittoria non… - Antonie34106935 : @venuti_vittoria Se non fa il fenomeno, non si chiama Damante!! Ma non si ricorda più come si sorride?? Sara' l' amore!! - F0OLFORHAZ : l’amore che provo per vittoria è indescrivibile -

