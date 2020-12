Kim Ki-duk è morto/ Regista sudcoreano ucciso dal Covid a 59 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lutto nel mondo del cinema: è morto il Regista sudcoreano Kim Ki-duk, ucciso dal Covid-19. La notizia è stata resa nota dalla stampa lettone Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lutto nel mondo del cinema: èilKim Ki-duk,dal-19. La notizia è stata resa nota dalla stampa lettone

