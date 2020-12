Julia Roberts su Apple Tv+ con The Last Thing He Told Me (Di venerdì 11 dicembre 2020) Julia Roberts in The Last Thing he Told Me prodotto da Reese Witherspoon per Apple Julia Roberts torna nel mondo della serialità. Dopo l’esperienza di Homecoming per Amazon, per la quale si era impegnata per una sola stagione, Roberts sarà protagonista della limited series Apple The Last Thing He Told Me prodotta da Reese Witherspoon con Hello Sunshine e 20th Television. Il progetto è ispirato al romanzo di Laura Dave ed è stato ordinato direttamente a serie da Apple Tv+ superando un’agguerrita concorrenza. La stessa Dave sarà autrice insieme a Josh Singer (Spotilight). Al centro di The Last Thing He Tole Me la ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 dicembre 2020)in TheheMe prodotto da Reese Witherspoon pertorna nel mondo della serialità. Dopo l’esperienza di Homecoming per Amazon, per la quale si era impegnata per una sola stagione,sarà protagonista della limited seriesTheHeMe prodotta da Reese Witherspoon con Hello Sunshine e 20th Television. Il progetto è ispirato al romanzo di Laura Dave ed è stato ordinato direttamente a serie daTv+ superando un’agguerrita concorrenza. La stessa Dave sarà autrice insieme a Josh Singer (Spotilight). Al centro di TheHe Tole Me la ...

WeCinema : Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivat… - LobbaLuisa : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… - QBravetta : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… - GossipItalia3 : Julia Roberts e le gravi accuse da parte della sorella prima del gesto estremo #gossipitalianews - MarcoToth4 : RT @WeCinema: Week end col cinema: ha compiuto 40 anni il Capitano Ripley, Sigourney Weaver, in lotta con Alien. Poi sono arrivate Julia Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Roberts Wonder: su Rai1 il film di Stephen Chbosky con Julia Roberts iO Donna Io Donna Julia Roberts e le gravi accuse da parte della sorella prima del gesto estremo

Julia Roberts è una delle attrici più amate di Hollywood. Il successo internazionale lo ha raggiunto nel 1990 con il celebre film Pretty Woman. La consacrazione definitiva poi è arrivata nel 2001 con ...

The Prom, recensione del musical di Ryan Murphy e Netflix

Una stella di Broadway di mezza età ormai sul viale del tramonto decide di aiutare un'adolescente nel giorno più importante della sua vita.

Julia Roberts è una delle attrici più amate di Hollywood. Il successo internazionale lo ha raggiunto nel 1990 con il celebre film Pretty Woman. La consacrazione definitiva poi è arrivata nel 2001 con ...Una stella di Broadway di mezza età ormai sul viale del tramonto decide di aiutare un'adolescente nel giorno più importante della sua vita.