Johnny Depp non sarà Houdini: ancora un "No" all'attore (Di venerdì 11 dicembre 2020) Che la ripida caduta di Johnny Depp non si sia ancora arrestata, è noto. Il divo hollywoodiano era finito in un polverone quando nel 2016 Amber Heard aveva chiesto il divorzio, accusandolo di violenze domestiche. L'attrice aveva poi ottenuto un risarcimento di 7 milioni di dollari, donati interamente in beneficienza. E intanto per l'attore, tra dichiarazioni fuori luogo e fallimentari ricorsi in tribunale, era iniziato il calvario. E la reazione di Hollywood continua a farsi sentire. Dopo essere stato invitato nel 2018 ad abbandonare il ruolo di Gellert Grindelwald nel seguito di Animali Fantastici, adesso l'attore si trova a dire addio anche a quello di Harry Houdini. Johnny Depp in Animali Fantastici – Photo Credits: Telefilm CentralNiente set per Johnny

