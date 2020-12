GP Abu Dhabi FP2, Hamilton: "La macchina era molto diversa". E non parla del virus (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un ritorno non propriamente facile, almeno a sentire lui. Ma i postumi del Covid sembrano passati e Lewis Hamilton ha ancora tutto il tempo per aggiustare le ultime cose e ripresentarsi da favorito ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un ritorno non propriamente facile, almeno a sentire lui. Ma i postumi del Covid sembrano passati e Lewisha ancora tutto il tempo per aggiustare le ultime cose e ripresentarsi da favorito ...

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, GP Abu Dhabi: 'Danke Seb', il casco di Leclerc in omaggio a Vettel. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Abu Dhabi in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP - monica_vecchi : F1, GP Abu Dhabi: prove libere a Verstappen e Bottas. Nelle FP2 fiamme sull'Alfa di Kimi | Sky Sport - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | I risultati delle PL2 di #AbuDhabiGP -