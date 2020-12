Fibrosi cistica, al via l'iniziativa "Vite Salate" con un digital event per dar voce alle storie positive di vita dei ragazzi affetti dalla ... (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Le storie positive dei giovani protagonisti di "Vite Salate" sono per noi motivo di entusiasmo e ripagano il nostro impegno quotidiano nella ricerca nel campo delle malattie rare - dichiara ... Leggi su comunicati-stampa (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Ledei giovani protagonisti di "" sono per noi motivo di entusiasmo e ripagano il nostro impegno quotidiano nella ricerca nel campo delle malattie rare - dichiara ...

La fibrosi cistica (in passato chiamata mucoviscidosi) è una malattia in genere grave, presente dalla nascita in quanto dovuta a una mutazione del gene Cftr. Chi nasce malato ha ereditato sia dal padr ...

"Con le mie borse sogno un respiro nuovo"

Daniela Pieroni, affetta da fibrosi cistica, produce shopper disegnando la figura dei polmoni. Il ricavato viene devoluto alla ricerca ...

