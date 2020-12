Ex Ilva, torna l’acciaio di Stato (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – torna lo Stato nella gestione delle acciaierie dell‘ex Ilva. ArcelorMittal e Invitalia hanno firmato nella serata di ieri l’accordo che consente alla società controllata dal MEF di entrare al 50%, per salire successivamente al 60%, nella compagine azionaria della Am Investco che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. In particolare, l’accordo prevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa (la società in cui Arcelor Mittal ha già investito 1,8 miliardi di euro e che è affittuaria dei rami di azienda di Ilva in Amministrazione Straordinaria) per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti di voto della società. A maggio del 2022 è programmato un secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino a 680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni di parte di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –lonella gestione delle acciaierie dell‘ex. ArcelorMittal e Invitalia hanno firmato nella serata di ieri l’accordo che consente alla società controllata dal MEF di entrare al 50%, per salire successivamente al 60%, nella compagine azionaria della Am Investco che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. In particolare, l’accordo prevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa (la società in cui Arcelor Mittal ha già investito 1,8 miliardi di euro e che è affittuaria dei rami di azienda diin Amministrazione Straordinaria) per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti di voto della società. A maggio del 2022 è programmato un secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino a 680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni di parte di ...

