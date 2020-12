“Devi dire la verità”. UeD, tensione altissima in studio: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri alla resa dei conti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Protagonista dell’edizione di quest’anno, Roberta di Padua sta affrontando mesi di assoluta incertezza divisa tra la passione ritrova per Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano pronta a tornare in studio, e Michele dall’altra. Riccardo Guarnieri sembra avere un corsia preferenziale. Di sicuro sa come tenere alta l’attenzione su di sé. Poche settimane fa scorsa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con Ida Platano, aveva fatto il suo ingresso in studio e dato la sua versione dei fatti. “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Protagonista dell’edizione di quest’anno,dista affrontando mesi di assoluta incertezza divisa tra la passione ritrova per, ex storico di Ida Platano pronta a tornare in, e Michele dall’altra.sembra avere un corsia preferenziale. Di sicuro sa come tenere alta l’attenzione su di sé. Poche settimane fa scorsa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con Ida Platano, aveva fatto il suo ingresso ine dato la sua versione dei fatti. “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad ...

AlfredoPedulla : Chi non critica mai se stesso, chi si sente eternamente invincibile, chi non sbaglia mai, difficilmente può essere… - borghi_claudio : @iPresidente Vuol dire che i soldi non arrivano a te e in compenso tu devi pagare imu tripla - Mariebxl0412 : #GREGORELLI Selvaggia è talmente amica di Pier che dopo averlo nominato varie volte,non riesce neanche a dire corr… - addivinolaanton : @alfonso56123000 Lo DEVI dire!!!! - selio1 : @Mr_Fricci Certo che non devi chiedermi il permesso, ma poiché lo scrivi pubblicamente mi permetterai di dire che n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Devi dire #400gChallenge annuncia nuove partnership con influencer europei con grande seguito sui social media Fortune Italia