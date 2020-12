Dea Capital, informativa sullo share buy-back (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – DeA Capital ha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2020, dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, complessivamente 257.610 azioni ordinarie (pari allo 0,097% del Capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,1305 euro, per un controvalore complessivo di 291.240,59 euro A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 6.431.958 azioni proprie pari al 2,4125% del Capitale sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari, Dea Capital si muove in territorio negativo e si attesta a 1,13 euro, con un calo dell’1,40%. (Foto: © alessandro0770 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – DeAha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2020, dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, complessivamente 257.610 azioni ordinarie (pari allo 0,097% dele sociale) al prezzo unitario medio di 1,1305 euro, per un controvalore complessivo di 291.240,59 euro A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 6.431.958 azioni proprie pari al 2,4125% dele sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari, Deasi muove in territorio negativo e si attesta a 1,13 euro, con un calo dell’1,40%. (Foto: © alessandro0770 123RF)

