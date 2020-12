Campania, De Luca: “Probabile si torni in classe dopo l’Epifania con orari di entrata differenziati” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Siamo pronti ad aumentare del 40% il numero di autobus destinati al trasporto scolastico. Prevedibilmente la ripresa dell'attività scolastica in presenza ci sarà dopo l'epifania. Vediamo come evolve l'epidemia, ma è bene prepararsi a fare il necessario. Penso a entrate scolastiche con orari differenziati. È il necessario per una ripresa in condizioni di sicurezza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Siamo pronti ad aumentare del 40% il numero di autobus destinati al trasporto scolastico. Prevedibilmente la ripresa dell'attività scolastica in presenza ci saràl'epifania. Vediamo come evolve l'epidemia, ma è bene prepararsi a fare il necessario. Penso a entrate scolastiche condifferenziati. È il necessario per una ripresa in condizioni di sicurezza". L'articolo .

