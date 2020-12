Angela Merker emanerà misure più strette in vista delle feste

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se aspetteremo per il lockdown più duro fino a Natale, dovremo fare i conti per mesi con numeri alti”, questo il timore della Germania. La Germania pensa al lockdown duro: “A Natale potrebbe essere troppo tardi” su Notizie.it.

Non so un tubo di teoria dei giochi, salvo qualche sbiadita reminiscenza universitaria del dilemma del prigioniero, ma immagino che non sarebbe difficile svilup ...La Germania sta valutando di inasprire le misure contro il Covid-19: attendere fino a Natale per un lockdown duro potrebbe essere fatale.