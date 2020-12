A Bruxelles intesa sul clima | taglio del 55% delle emissioni al 2030

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Europe is the leader in the fight againstte change.We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by. #EUCOpic.twitter.com/XfoCacHoq0— Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020 “L’Europa è la leader nella lotta contro i cambiamentitici. Abbiamo deciso di tagliare ledi almeno il 55% entro il”. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Raggiunto così l’accordo tra i vari leader europei sulla riduzione, rispetto ai livelli del 1990. Entusiasta la presidente della Commisione europea, Ursula von der Leyen: “Ottimo modo per festeggiare il primo anniversario del nostro EUGreenDeal!”, ha scritto su Twitter. Secondo la presidente, questo ...