Storie di ex: il talento di Djuricic, il Sannio e quel gol ‘immaginato’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Possiamo ragionevolmente ritenere che l’Appia stia agli antichi Romani come Benevento a De Zerbi e Djuricic, due che dal Sannio hanno imboccato lo snodo principale verso il centro del calcio. Non che Sassuolo sia Barcellona o Manchester, ma l’oasi emiliana è un laboratorio in costante evoluzione, l’habitat ideale per quei talenti che sono in procinto di sbocciare. Ciò che ha più volte sottolineato l’allenatore bresciano nell’ultima conferenza stampa può infatti condividerlo il serbo, incontrato nell’esperienza giallorossa e da lì in avanti mai più abbandonato. Ora Djuricic per De Zerbi è un jolly imprescindibile. Lo ha utilizzato da esterno, trequartista, mezzala e persino come centravanti, ruolo che non è escluso possa ricoprire domani sera, vista l’assenza di Caputo. Una risorsa preziosa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Possiamo ragionevolmente ritenere che l’Appia stia agli antichi Romani come Benevento a De Zerbi e, due che dalhanno imboccato lo snodo principale verso il centro del calcio. Non che Sassuolo sia Barcellona o Manchester, ma l’oasi emiliana è un laboratorio in costante evoluzione, l’habitat ideale per quei talenti che sono in procinto di sbocciare. Ciò che ha più volte sottolineato l’allenatore bresciano nell’ultima conferenza stampa può infatti condividerlo il serbo, incontrato nell’esperienza giallorossa e da lì in avanti mai più abbandonato. Oraper De Zerbi è un jolly imprescindibile. Lo ha utilizzato da esterno, trequartista, mezzala e persino come centravanti, ruolo che non è escluso possa ricoprire domani sera, vista l’assenza di Caputo. Una risorsa preziosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Storie talento MYllennium Award: un premio al talento under 30 Business People “Gli insuperabili”: quanto è relativo il concetto di limite!

Dodici podcast, dei quali cinque già disponibili, nei quali si raccontano altrettante storie di donne e uomini con disabilità che hanno saputo eccellere in diversi campi: consiste in questo l’iniziati ...

Mirka Andolfo, fumettista italiana star negli Usa: "Passione e costanza per realizzare i sogni"

Intervista alla 30enne eccellenza italiana nel mercato fumettistico mondiale, prima autrice nostrana a scrivere e disegnare una storia per DC Comics ...

