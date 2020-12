Speranza risponde a Conte: 'La regola del divieto di spostamenti tra comuni a Natale è giusta' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella puntata di 'Porta a Porta', che andrà in onda questa sera, ha ribadito, rispondendo alla domanda se in vista del Natale saranno rivisti i divieti di ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, nella puntata di 'Porta a Porta', che andrà in onda questa sera, ha ribadito,ndo alla domanda se in vista delsaranno rivisti i divieti di ...

zazoomblog : Speranza risponde a Conte: La regole di divieto di spostamenti tra comuni a Natale è giusta - #Speranza #risponde… - globalistIT : - Angelinidavide3 : RT @Angelinidavide3: @mariacarla1963 @SensoDiNausea La mia speranza è tutta mia , non la controlla nessuno ! Mio nonno risponde : ridere e… - mistermeo : RT @globalistIT: Il ministro risponde per le rime alla destra (s)fascista insofferente alle regole - Angelinidavide3 : @mariacarla1963 @SensoDiNausea La mia speranza è tutta mia , non la controlla nessuno ! Mio nonno risponde : ridere e ridere ???????? -