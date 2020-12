Serie A, Napoli-Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – sarà l’arbitro Federico La Penna di Roma a dirigere Napoli-Sampdoria, 11esima giornata di Serie A. Assistenti: Passeri–Berti. IV Uomo: Piccinini. VAR: Nasca–Costanzo Questi i 7 precedenti di La Penna in campionato con gli azzurri: Napoli-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018 Chievo-Napoli 1-3 del 14 aprile 2019 Frosinone-Napoli 0-2 del 28 aprile 2019 Napoli-Sampdoria 2-0 del 14 settembre 2019 Spal-Napoli 1-1 del del 27 ottobrra 2019 Sampdoria-Napoli 2-4 del 3 febbraio 2020 Napoli-Milan 1-3 del 22 novembre 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutol’arbitroLadi Roma a dirigere, 11esima giornata diA. Assistenti: Passeri–Berti. IV Uomo: Piccinini. VAR: Nasca–Costanzo Questi i 7 precedenti di Lain campionato con gli azzurri:-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018 Chievo-1-3 del 14 aprile 2019 Frosinone-0-2 del 28 aprile 20192-0 del 14 settembre 2019 Spal-1-1 del del 27 ottobrra 20192-4 del 3 febbraio 2020-Milan 1-3 del 22 novembre 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

tancredipalmeri : Sono sicuro che sarà fatto osservare un minuto di silenzio per #PaoloRossi in Europa League e in Serie A. E sapete… - sscnapoli : .@Lor_Insigne ha segnato 70 gol in Serie A con la maglia del Napoli, diventando il decimo giocatore di sempre del c… - OptaPaolo : 2 - Il #Napoli ha vinto due partite consecutive di Serie A con almeno 4 gol di margine per la seconda volta nella s… - phierpez : Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata: Napoli-Sampdoria a La Penna - DeRosaVinci : Sarà l'arbitro La Penna di Roma a dirigere Napoli-Sampdoria, 11esima giornata di Serie A. Assistenti: Passeri-Bert… -