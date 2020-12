Sampdoria | Nicolini | «I blucerchiati puntano Llorente»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Enricoconferma l’interesse dellaper Fernando: «Ecco cosa mi ha detto Ranieri» Nel lungo intervento a Quelli che la Samp, Enricoha confermato l’interesse dellaper Fernando. L’ex calciatore dellaha rivelato anche quanto gli ha detto Claudio Ranieri e le perplessità sulla possibile chiusura della trattativa con lo spagnolo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 «Confermo che laè interessata a, lo ha detto a me Ranieri. Lo ha chiamato personalmente. Purtroppo però sembra che l’attaccante voglia tornare in Spagna, la moglie è incita o ha partorito da poco. In ogni caso mettiamoci in testa che chiunque venga non arriverà un titolare. Ovvio se vai ...

SerenaTimossi : #Samp #Sampdoria L'analisi di Enrico Nicolini - EffeScudata : @giuliaselvaggi2 @GiovanniToti È la figlia di un ex calciatore della Sampdoria: Jessica Nicolini. -

Enrico Nicolini conferma l’interesse della Sampdoria per Fernando Llorente: «Ecco cosa mi ha detto Ranieri» Nel lungo intervento a Quelli che la Samp, Enrico Nicolini ha confermato l’interesse della S ...Nicolini ha fatto il punto sulla Sampdoria in vista del match in trasferta contro il Napoli di Gattuso: le dichiarazioni ...Enrico Nicolini, ex calciatore della Sampdoria, ha analizzato il pareggio dei blucerchiati con il Torino e la prossima sfida contro il Milan Enrico Nicolini ha fatto il punto sulla stagione della Sampdoria. L’ex calciatore blucerchiato, ospite a Primocanale, ha analizzato il pareggio con il Torino e la prossima sfida contro il Milan.Enrico Nicolini è intervenuto sui principali temi d'attualità in casa blucerchiata in collegamento con gli studi di Primocanale, nel corso della trasmissione “Gradinata Sud”, in onda ogni martedì.. Sulla sconfitta con i rossoneri: “Il Milan è capolista, bisogna dare merito anche agli avversari.Il primo goal è stato preso su rigore, la squadra ha avuto un atteggiamento difensivo, è ...Cesena beffato dalla Sampdoria con un rigore dubbio. 10/12/2020 09/12/2020 - by Andrea Santi. ... e farà di tutto per rompere il gioco dei bianconeri. Alla Fiorita, i blucerchiati entrano con questa formazione: Cacciatori, Arnuzzo, Lelj, Valente, Zecchini, Rossinelli ... Maraschi che entrerà al 69' in sostituzione di Lelj, Nicolini.