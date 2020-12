Prysmian in pole nel FTSE MIB grazie a Goldman Sachs ...

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,62%,alla decisione didi incrementare il target price a 29 euro. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello delMIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo specializzato nella produzione di cavi rispetto all’indice di riferimento. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 27,67 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 27,02. Le attese più coerenti propendono per un’estensione del movimento ...

(Teleborsa) – Ottima performance per Prysmian, che scambia in rialzo del 2,62%, grazie alla decisione di Goldman Sachs di incrementare il target price a 29 euro.Su base settimanale, il trend ...