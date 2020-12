Paolo Rossi | “non voleva andarsene | gli ho detto che proteggerò io le bambine”

Leggi su chenews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ultimo addio all’amato compagno di vita, un uomo al quale è difficile sopravvivere, ma che porterà sempre dentro di se. Il racconto degli ultimi attimi di vita del campione, il racconto di Federica Cappelletti, moglie di, commuove e da la cifra di chi fosse realmente quel calciatore che tanto abbiamo amato negli anni.era una persona per bene, generosa, altruista, dalle spiccate qualità e doti umane. La sua assenza peserà, tanto, troppo, per la sua famiglia. Federica Cappelletti racconta gli ultimi intensi attimi, non, nonabbandonarsi al triste destino, ma lei lo ha rassicurato, le ha promesso che baderà lei a tutto, ai figli, a quella vita che stavano costruendo. Lo ha stretto forte, e li, in quel ...