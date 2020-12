Paolo Rossi e il messaggio nella bottiglia | “spero la aprano i ragazzini”

Leggi su chenews

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ci ha lasciati a 64 anni. Seguiva ancora il calcio ma non gli piaceva più quello italiano. Aveva un sogno. poloai mondiali del 1982ci ha lasciati a soli 64 anni. Seguiva ancora il calcio, come opinionista prima per Mediaset e poi per la Rai. Ma non gli piaceva più il calcio italiano, se voleva guardare partite emozionanti sceglieva altri campionati. “Il calcio lo vedo quando posso e non mi diverte granché, almeno quello italiano. Troppo tatticismo. Per lo spettacolo, meglio guardarsi le Coppe internazionali. Barcellona-Real è il calcio che non morirà mai» – raccontava in una lunga intervista a Repubblica, a margine dell’uscita di “Ho fatto piangere il Brasile”, il suo libro. Lo ha scritto con il giornalista Antonio Finco. Ci ha messo un pò a scriverlo, ...