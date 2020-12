Pantone annuncia i colori del 2021 | “Una combinazione per accendere la speranza in tempi di Covid”

(Di giovedì 10 dicembre 2020)colore: giallo “Illuminating” e grigio “Ultimate Grey” Per ilnon ha scelto un solo colore, bensì due. Le tonalità del nuovo anno per la celebre azienda deisono il giallo intenso e il grigio. La coppia di“Illuminating” e “Ultimate Grey”ta il 10 dicembre, è concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica. L’unione è “un’infusione di forza e positività” che rimanda a qualcosa di solare e piacevole.lancia per il nuovo anno un “messaggio di felicità supportato da grande forza, laè ambiziosa e accende la. Abbiamo bisogno di pensare che le cose torneranno a splendere“. Indi pandemia di Coronavirus in cui ...

DonnaGlamour : Pantone annuncia i due colori per l’anno 2021: Ultimate Gray e Illuminating - GIROIDEA : Il 2021 avrà ben 2 COLORI: ecco la presentazione ufficiale di @pantone che annuncia: ?? Grigio: #UltimateGray ?? Gi… - mffashion_com : Pantone annuncia la coppia di colori del 2021 - gucki_it : Pantone annuncia due colori dell'anno 2021: giallo e grigio - gucki_it : Pantone annuncia due colori dell'anno 2021: giallo e grigio -

