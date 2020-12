Natale e Capodanno, spostamenti tra Comuni vietati: Conte ci ripensa e valuta le modifiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Gli spostamenti tra Comuni, come è ormai noto, a Natale, Santo Stefano e a Capodanno sono vietati. Tante le polemiche per questa scelta che, agli occhi di molti, è sembrata ingiusta. Ancor di più perché esistono Comuni molto estesi e altri molto piccoli nel nostro Paese. Affetti, congiunti, figli, genitori lontani: a separarli solo una strada. E se il Governo, almeno inizialmente, non ha voluto sentire ragioni anche di fronte a deputati dell’opposizione che si sono scagliati contro questa misura, ora Conte sembrerebbe aperto ad una riflessione. Come apprende l’Ansa, ci potrebbe essere l’opportunità di allargare le possibilità di spostamenti tra Comuni a Natale. Questo potrebbe portare a fare delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Glitra, come è ormai noto, a, Santo Stefano e asono. Tante le polemiche per questa scelta che, agli occhi di molti, è sembrata ingiusta. Ancor di più perché esistonomolto estesi e altri molto piccoli nel nostro Paese. Affetti, congiunti, figli, genitori lontani: a separarli solo una strada. E se il Governo, almeno inizialmente, non ha voluto sentire ragioni anche di fronte a deputati dell’opposizione che si sono scagliati contro questa misura, orasembrerebbe aperto ad una riflessione. Come apprende l’Ansa, ci potrebbe essere l’opportunità di allargare le possibilità ditra. Questo potrebbe portare a fare delle ...

