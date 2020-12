Mes | via libera a riforma con fronda M5s Conte | “Sono tranquillo”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Viain Parlamento alladel Mes. Dopo il sì alla Camera, anche il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza in vista del Consiglio europeo con 156 sì, 129 no e 4 astenuti. Viaanche alla risoluzione Bonino. Le altre 5 risoluzioni presenti vengono quindi precluse, come ha annunciato la presidente Casellati.tranquillo, certo…”. Così il premier Giuseppe, lasciando il Senato, ha risposto ai cronisti dopo il viadelle risoluzione di maggioranza sul Mes. “Grande soddisfazione per il voto di oggi di Camera e Senato” è stata espressa dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. “È un’importante conferma della coesione della maggioranza su un chiaro indirizzo europeista e del lavoro positivo svolto dal governo in Europa. Un ...

borghi_claudio : Ma come potranno quelli che hanno preso la parola qui continuare a guardarsi allo specchio? 15/1/14 Tutto il M5S d… - borghi_claudio : Otto domande a Borghi sul Mes: 'Domani scopriremo chi è verme e chi è patriota' - Redazione - borghi_claudio : Ecco qui. Il salva banche tedesche con i nostri soldi e l'ammazza debito italiano. La Grecia senza la Grecia in mez… - AndreawBenn : RT @erretti42: Vorrei sapere dai decerebrati di turno come si smantella il MES. Cioè, Borghi va in Europa e dice “ via il MES” e il MES sco… - Silvana52809292 : RT @giangoSGV: @borghi_claudio E ancora non è niente: immagino che prima o poi in aula sarà fatto l’appello dei loro nomi ... Paghiamoli c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes via

Via libera in Parlamento alla riforma del Mes. Dopo il sì alla Camera, anche il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza in vista del Consiglio europeo con 156 sì, 129 no e 4 astenuti. Via ..."Un colossale malinteso". Giuseppe Conte la lunga giornata del Mio iniziato mercoledì mattina alla Camera e proseguito al Senato. E per farlo decide di ...

Mes, via libera a riforma. Conte: "Sono tranquillo"

Via libera alla riforma del Mes. Dopo il sì alla Camera, anche il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza in vista del Consiglio europeo con 156 sì, 129 no e 4 astenuti. Via libera ...

Mes, approvata la riforma al Senato - la Repubblica

Mes, via libera anche in Senato. Ultimatum di Renzi a Conte sul Recovery. Il premier: "Governance fraintesa, non toglie poteri ai ministeri" di Valeria Forgnone , Laura Mari

Via libera al Mes, approvato anche in Senato con 156 sì ...

Il voto. Via libera al Mes, approvato anche in Senato con 156 sì, 129 no e 4 astenuti. Redazione — 9 Dicembre 2020. Foto Mauro Scrobogna /LaPresse 09-12-2020 Roma, Italia Politica Senato – informativa del Presidente del Consiglio su Consiglio Europeo e MES Nella foto: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Photo Mauro Scrobogna /LaPresse December 09, 2020 Rome, Italy Politics Senate ...