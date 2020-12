Maria De Filippi contro chi non è più a Uomini e donne e sparla: «Ogni giorno cattiverie» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Maria De Filippi si scaglia contro chi non è più a Uomini e donne e vorrebbe tornare in studio, ma poi non ci riesce e comincia a sparlare a raffica contro il popolare programma di successo di Canale 5. La conduttrice, di solito all’apparenza morigerata con la sua conduzione rassicurante al gradino, nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, ha deciso di chiarire una volta per tutte la questione degli ex partecipanti, di fatto concentrando l’attenzione su chi prova a tornare in trasmissione, e poi in giro ne dice di cotte e di crude contro il dating show prodotto da Fascino p.g.t per Mediaset. Maria De Filippi contro chi non è più a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020)Desi scagliachi non è più ae vorrebbe tornare in studio, ma poi non ci riesce e comincia are a rafficail popolare programma di successo di Canale 5. La conduttrice, di solito all’apparenza morigerata con la sua conduzione rassicurante al gradino, nella puntata didi oggi, giovedì 10 dicembre 2020, ha deciso di chiarire una volta per tutte la questione degli ex partecipanti, di fatto concentrando l’attenzione su chi prova a tornare in trasmissione, e poi in giro ne dice di cotte e di crudeil dating show prodotto da Fascino p.g.t per Mediaset.Dechi non è più a ...

