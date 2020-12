Bielorussia | Lukashenko chiude le frontiere | ' per la pandemia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Minsk, 10 dic. (Adnkronos) - Il Presidente dellai confini del Paese a partire dal 20 dicembre per arginare ladi coronavirus, dopo aver liquidato per mesi il covid, da prevenire, a suo dire, con la vodka, e contro cui non ha introdotto misure restrittive. Le persone non potranno uscire dal Paese via terra se non per studio o lavoro, secondo l'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale oggi, mentre proseguono le manifestazioni contro la rielezione dilo scorso agosto e la campagna di repressione delle autorità per il movimento di protesta. "i confini interni dellaa causa del covid. Ma siamo onesti: il dittatore terrorizza il Paese e viola i diritti civili su base quotidiana. Non si è mai ...