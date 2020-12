Addio a Paolo Rossi | il mondo del calcio in lutto | i messaggi in ricordo di Pablito

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildelè inper la morte di, tanti idi cordoglio perIldelè in, eroe del Mondiale ’82, si è spento all’età di 64 anni. E tanti sono ino di cordoglio che stanno arrivando indi, una leggenda del nostroe non solo. La Rai, ad esempio, ha voluto ricordare il bomber azzurro con la voce di Enrico Ameri nell’indimenticabile radiocronaca che fece da sottofondo alla vittoria degli Azzurri ai Mondiali’82 in Spagna. La voce di #EnricoAmeri nell’indimenticabile radiocronaca che fece da sottofondo alla vittoria degli ...