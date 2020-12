Xbox Game Streaming: xCloud arriverà su PC e iOS nel 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft, tramite un post su Xbox Wire, ha annunciato che Il servizio Xbox Game Streaming, anche noto come xCloud, arriverà su PC e iOS durante il 2021. Annuncio L’espansione di Xbox a nuovi giocatori è fondamentale per la nostra ambizione di aiutare giochi e sviluppatori a trovare un percorso facile per raggiungere i 3 miliardi di giocatori nel mondo. Lo stiamo facendo abbracciando più dispositivi e fornendo un’esperienza Xbox coerente ovunque tu esegua l’accesso, sia che si tratti di Xbox Series XS, Xbox One, PC, dispositivo Android o, a partire dalla primavera 2021, del tuo PC Windows e dispositivo iOS. Inoltre, il colosso di Redmond ha comunicato che il cloud gaming ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft, tramite un post suWire, ha annunciato che Il servizio, anche noto comesu PC e iOS durante il. Annuncio L’espansione dia nuovi giocatori è fondamentale per la nostra ambizione di aiutare giochi e sviluppatori a trovare un percorso facile per raggiungere i 3 miliardi di giocatori nel mondo. Lo stiamo facendo abbracciando più dispositivi e fornendo un’esperienzacoerente ovunque tu esegua l’accesso, sia che si tratti diSeries XS,One, PC, dispositivo Android o, a partire dalla primavera, del tuo PC Windows e dispositivo iOS. Inoltre, il colosso di Redmond ha comunicato che il cloud gaming ...

