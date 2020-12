William e Kate vanno in Scozia: l’accoglienza è stata orribile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per William e Kate l’arrivo in Scozia è molto particolare: il Royal tour in treno termina in modo “freddo” Il principe William e la meravigliosa consorte Kate sono i protagonisti del nuovo Royal Tour natalizio. Il viaggio avviene a bordo del treno reale ed esegue varie tappe allo scopo di incoraggiare e far visita al popolo. Il viaggio ha avuto inizio domenica sera da Londra e prevede di percorrere circa 2mila chilometri con tre giorni. Attraversando Inghilterra, Galles Scozia. L’iniziativa viene concepita e realizzata in tempi di pandemia quando, a causa dell’emergenza sanitaria che il Regno stava vivendo, tutte le famiglie Brittaniche si trovavano chiuse in casa in un rigido lock-down. I due reali in viaggio portano omaggio a coloro che lottano in prima linea ... Leggi su kronic (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Perl’arrivo inè molto particolare: il Royal tour in treno termina in modo “freddo” Il principee la meravigliosa consortesono i protagonisti del nuovo Royal Tour natalizio. Il viaggio avviene a bordo del treno reale ed esegue varie tappe allo scopo di incoraggiare e far visita al popolo. Il viaggio ha avuto inizio domenica sera da Londra e prevede di percorrere circa 2mila chilometri con tre giorni. Attraversando Inghilterra, Galles. L’iniziativa viene concepita e realizzata in tempi di pandemia quando, a causa dell’emergenza sanitaria che il Regno stava vivendo, tutte le famiglie Brittaniche si trovavano chiuse in casa in un rigido lock-down. I due reali in viaggio portano omaggio a coloro che lottano in prima linea ...

