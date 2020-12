Tumore al seno | via libera al test genomico gratuito in Toscana

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La Giunta dice sì aigenomici gratuiti alle pazienti affette daal. E’ stato deto su proposta dell’assessore alla sanità, Simone Bezzini. Il provvedimento fa seguito alla Risoluzione del Consiglio regionale n. 302 del 26 maggio 2020, che ha impegnato il Governo toscano a valutare la possibilità di inserire l’erogazione di questinel nomenclatore tariffario regionale, rendendolo così disponibile a tutte le pazienti idonee, residenti nel nostro territorio. Un risultato per il quale si è battuta l’associazioneDonna (un’organizzazione di secondo livello, che coordina le varie attività delle associazioni toscane, che si occupano dial), che per prima ha avanzato questa richiesta. Si tratta di ...

Il tumore al seno colpisce 1 donna su 8 nell'arco della vita. È il tumore più frequente nel sesso femminile e rappresenta il 29 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne. È la prima causa di mortalità per tumore nelle donne, con un tasso di mortalità del 17 per cento di tutti i decessi per causa oncologica del sesso femminile.

Il tumore al seno, o tumore mammario, è una neoplasia maligna che scaturisce dalla proliferazione incontrollata di una delle cellule costituenti un tessuto o i dotti lattiferi della mammella. In realtà, per definire questa seria condizione, sarebbe più corretto parlare di cancro del seno , cancro mammario o carcinoma del seno , in quanto la parola "tumore" comprende sia le neoplasie maligne che quelle benigne.

Introduzione. Un tumore al seno è una malattia in cui le cellule del seno crescono senza controllo; esistono diverse forme della malattia, che dipendono essenzialmente dal tipo di cellule coinvolte, anche se la prima importante distinzione è quella tra tumori benigni (non cancro) e maligni (cancro).