Messi delude l’attaccante del Cadice | «Mi ha promesso la sua maglia | poi…»

Alberto Perea ha raccontato un aneddoto riguardate Lionel Alberto Perea, attaccante del, in una intervista a El Desmarque ha raccontato un aneddoto avvenuto con Lionel durante l'ultima partita di Liga contro il Barcellona. «Prima della partita ho chiesto a se poteva scambiare le maglie con me a fine gara e lui mi ha fatto una promessa. Ma quando l'incontro è finito e gliel'ho chiesto di nuovo, mi ha detto che l'aveva già data. Ma secondo me non era vero. Non mi ha neppure guardato. Alla fine l'ho scambiata con Sergio Busquets che già conoscevo e penso sia una bella per la mia collezione».