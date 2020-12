Mes: Brunetta, 'in dissenso da Fi non voterò contro riforma' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Grazie al nuovo Mes, che ha tutti i difetti di questo mondo, con il suo salva banche si metterà fine alla tragica passeggiata a Deauville, al tragico di Merkel e Sarkozy. Per questa ragione non voterò contro, voterò in dissenso dal mio partito". Lo ha annunciato in Aula alla Camera Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, rivendicando i suoi "26 anni" di "leale e continua" collaborazione al partito. "Oggi -ha proseguito riferendosi all'unanimità registrata nell'ultimo voto sullo scostamento di bilancio- mi addolora che in quest'Aula non ci sia quello stesso spirito nel dare pieno mandato al nostro presidente del Consiglio per il prossimo Eurosummit. Purtroppo è prevalso lo spirito di parte, di schieramento, è prevalsa la propaganda, piuttosto che lo spirito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Grazie al nuovo Mes, che ha tutti i difetti di questo mondo, con il suo salva banche si metterà fine alla tragica passeggiata a Deauville, al tragico di Merkel e Sarkozy. Per questa ragione nonindal mio partito". Lo ha annunciato in Aula alla Camera Renato, responsabile economico di Forza Italia, rivendicando i suoi "26 anni" di "leale e continua" collaborazione al partito. "Oggi -ha proseguito riferendosi all'unanimità registrata nell'ultimo voto sullo scostamento di bilancio- mi addolora che in quest'Aula non ci sia quello stesso spirito nel dare pieno mandato al nostro presidente del Consiglio per il prossimo Eurosummit. Purtroppo è prevalso lo spirito di parte, di schieramento, è prevalsa la propaganda, piuttosto che lo spirito ...

LegaSalvini : BERLUSCONI SCARICA BRUNETTA: “SI DIMETTA DAL DIPARTIMENTO ECONOMICO” PAROLE RIFERITE DAL CAVALIERE AL SUO ENTOURAGE… - TV7Benevento : Mes: Brunetta, 'in dissenso da Fi non voterò contro riforma'... - Flavr7 : RT @Musso___: Brunetta piagnucola: opporsi al Mes è “spirito di parte”. “In scienza e coscienza pensi che il nuovo Mes sua meglio del vecch… - Mariang47614228 : RT @ale_giannoni: BRUNETTA Riforma mes migliore di quello sel 2012 PAZZESCO ?????????????? - LaNuovaSinistra : RT @RivistaLaFionda: Interviene l'Onorevole Renato #Brunetta parlando in dissenso con il proprio gruppo (lo ricordiamo Forza Italia voterà… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Brunetta Mes: Brunetta, 'in dissenso da Fi non voterò contro riforma' SardiniaPost Ue: Brunetta (FI), non voterò contro riforma

Il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, ha annunciato nell'Aula della Camera che voterà "in dissenso" rispetto al proprio gruppo ...

Mes. Brunetta: In dissenso mio partito, io non voterò contro

Io non votero' contro in dissenso al mio partito, questo no non sara' a mio nome". Lo dice il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta ...

Il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, ha annunciato nell'Aula della Camera che voterà "in dissenso" rispetto al proprio gruppo ...Io non votero' contro in dissenso al mio partito, questo no non sara' a mio nome". Lo dice il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta ...