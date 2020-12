LIVE VOLLEY – Bucarest-Milano 0-3 (18-25, 22-25, 19-25), quarti Challenge Cup 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dinamo Bucarest e Allianz PowerVOLLEY Milano si sfidano nel match valido per i quarti di finale della Cev Challenge Cup maschile 2020/2021. Dopo aver superato il Kamnik in tre set, i meneghini si giocheranno l’accesso alla semifinale contro la formazione romena, in un’altra gara secca sul campo di casa dell’Allianz Cloud. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti sul PUNTEGGIO minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Bucarest – Allianz PowerVOLLEY Milano 0-3 (18-25, 22-25, 19-25) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dinamoe Allianz Powersi sfidano nel match valido per idi finale della CevCup maschile. Dopo aver superato il Kamnik in tre set, i meneghini si giocheranno l’accesso alla semifinale contro la formazione romena, in un’altra gara secca sul campo di casa dell’Allianz Cloud. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti sulminuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LADinamo– Allianz Power0-3 (18-25, 22-25, 19-25) ...

