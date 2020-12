Leonardo, Fire Eye e ora Ema. Cyber spioni all’attacco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) “è stata oggetto di un attacco informativo”. A riferirlo è l’agenzia stessa in una nota con cui informa anche di aver “avviato rapidamente un’indagine completa, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e altre entità competenti”. Il Cyber attacco arriva in un momento delicato in cui è in corso l’esame per l’approvazione dei primi vaccini contro il Covid-19. L’Ema ha spiegato di non poter “fornire ulteriori dettagli mentre l’indagine è in corso. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito”, si legge sempre nella nota. LA SCOPERTA DI IBM Soltanto una settimana fa Ibm aveva rivelato che alcuni gruppi di hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19 e potrebbero prepararsi quindi a colpire la “catena del freddo” necessaria per far arrivare le dosi. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) “è stata oggetto di un attacco informativo”. A riferirlo è l’agenzia stessa in una nota con cui informa anche di aver “avviato rapidamente un’indagine completa, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e altre entità competenti”. Ilattacco arriva in un momento delicato in cui è in corso l’esame per l’approvazione dei primi vaccini contro il Covid-19. L’Ema ha spiegato di non poter “fornire ulteriori dettagli mentre l’indagine è in corso. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito”, si legge sempre nella nota. LA SCOPERTA DI IBM Soltanto una settimana fa Ibm aveva rivelato che alcuni gruppi di hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19 e potrebbero prepararsi quindi a colpire la “catena del freddo” necessaria per far arrivare le dosi. ...

