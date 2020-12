Il deputato Tondo si autodenuncia: “A Natale violerò il Dpcm, sarò con mio figlio in altro Comune” (Video) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – “Il giorno di Natale andrò da mio figlio che abita a 4 km di distanza da casa mia, in un altro comune. Ci andrò sperando che prima cambierete (i divieti di spostamento previsti dal Dpcm, ndr), sennò è un atto di autodenuncia”. Così Renzo Tondo, deputato del Gruppo Misto, ha annunciato alla Camera che se ne fregherà delle misure restrittive imposte dal governo e passerà il Natale insieme al proprio figlio che abita in un comune diverso dal suo. Natale, il governo ribadisce divieti Come noto l’interdizione agli spostamenti da una regione all’altra scatterà il 21 dicembre e durerà fino al 6 gennaio. Mentre per il 25 e il 26 dicembre – nonché per il 1 gennaio – l’esecutivo giallofucsia ha introdotto regole ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – “Il giorno diandrò da mioche abita a 4 km di distanza da casa mia, in uncomune. Ci andrò sperando che prima cambierete (i divieti di spostamento previsti dal, ndr), sennò è un atto di”. Così Renzodel Gruppo Misto, ha annunciato alla Camera che se ne fregherà delle misure restrittive imposte dal governo e passerà ilinsieme al proprioche abita in un comune diverso dal suo., il governo ribadisce divieti Come noto l’interdizione agli spostamenti da una regione all’altra scatterà il 21 dicembre e durerà fino al 6 gennaio. Mentre per il 25 e il 26 dicembre – nonché per il 1 gennaio – l’esecutivo giallofucsia ha introdotto regole ...

