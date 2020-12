Gabriel Garko e Manuela Arcuri hanno mentito a Live non è la D’Urso? Spuntano indizi compromettenti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella puntata di domenica 6 dicembre di Live non è la D’Urso è andato in onda il tanto atteso confronto tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko. I due hanno finalmente raccontato la loro verità in merito alla storia d’amore che le ha uniti in passato. Entrambi hanno confermato che il loro rapporto non fosse stato studiato a tavolino, ma fosse uno storia reale a tutti gli effetti. Nonostante questo chiarimento, però, sul web sono spuntati dei retroscena che sembrano dipingere un quadro nettamente diverso. La verità di Gabriel Garko e Manuela Arcuri In queste ore, sui social si sta molto parlando del confronto tra Manuela Arcuri e Gabriel ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nella puntata di domenica 6 dicembre dinon è laè andato in onda il tanto atteso confronto tra. I duefinalmente raccontato la loro verità in merito alla storia d’amore che le ha uniti in passato. Entrambiconfermato che il loro rapporto non fosse stato studiato a tavolino, ma fosse uno storia reale a tutti gli effetti. Nonostante questo chiarimento, però, sul web sono spuntati dei retroscena che sembrano dipingere un quadro nettamente diverso. La verità diIn queste ore, sui social si sta molto parlando del confronto tra...

