Finisce l’alcool a una festa | bevono il disinfettante | morte 7 persone

Durante una festa organizzata nel villaggio di Tomtor, nella regione russa della Yakutia, la scelta folle di bere gel disinfettante, dopo che l'alcol è finito, è costata la morte a 7 persone tra i 28 e i 69 anni. Stando alle autpsie, sarebbero deceduto per l'effetto morale del metanolo contenuto all'interno dell'antisettico. Finisce l'alcool, bevono l'igienizzante per le mani Risale a qualche settimana fa l'organizzazione di party divenuto letale: gli invitati presenti, non si ha percezione del numero totale, di fronte all'improvvisa mancanza d'alcool da bere ha così deciso di bere il gel igienizzante, credendo di poter sopperire con l'alcool al suo interno. Stando alle indagini postume alla festa, in tutto a bere il gel ...

