Emma Marrone preoccupa i fan: “Mi viene da vomitare, non ce la faccio” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Molti si chiedono se la cantante Emma Marrone sarà anche l’anno prossimo protagonista di X Factor. Ecco le sue parole in merito. La cantante Emma Marrone quest’anno ha davvero spopolato con la sua partecipazione al programma X Factor 2020 e c’è chi si chiede se sarà protagonista anche nella prossima edizione. Intanto domani sera sarà Leggi su youmovies (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Molti si chiedono se la cantantesarà anche l’anno prossimo protagonista di X Factor. Ecco le sue parole in merito. La cantantequest’anno ha davvero spopolato con la sua partecipazione al programma X Factor 2020 e c’è chi si chiede se sarà protagonista anche nella prossima edizione. Intanto domani sera sarà

rtl1025 : #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della… - fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - planetwin365ita : #XFactor è pronto a scrivere la sua pagina conclusiva. Nella finalissima di domani i giudici partono con una situaz… - leggoit : Emma Marrone giudice di X Factor 2020 anche per il prossimo anno? «Non escludo il ritorno. Su Blue Phelix frasi vom… - mattinodinapoli : X Factor, domani la finale. Emma Marrone: «Su Blue Phelix frasi vomitevoli sui social» -